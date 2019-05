Fortnite: Criptico, Accordo potente e le altre skin in vendita l'11 maggio

La selezione degli oggetti in vendita oggi 11 maggio nel negozio di Fortnite Battaglia Reale è incredibilmente ricca, e vi permetterà di scegliere tra skin molto differenti tra loro.

La skin rara Criptico, che ha debuttato per la prima volta in assoluto nella giornata di ieri, è ancora in vendita al prezzo di 1.200 V-Buck assieme alla copertura Enigma (rara, 1.500 V-Buck). Torna nel negozio anche il costume leggendario Accordo Potente, acquistabile a 2.000 V-Buck, assieme agli altri oggetti del set Volume a 11: stiamo parlando del piccone Ascia Anarchica (raro, 800 V-Buck) e il deltaplano Stage Diving (raro, 800 V-Buck). Presenti all'appello anche le skin robotiche Rivolta e Ribelle, entrambe epiche e proposte a 1.500 V-Buck l'una. Il set Robo Ribelli comprende anche il piccone Crocevia (non comune, 500 V-Buck). A seguire trovate invece una panoramica veloce degli oggetti giornalieri:

Deltaplano Elitrasporto (epico, 1.500 V-Buck)

Costume Intuizione (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Passo incrociato (rara, 500 V-Buck)

Emote Intensità (epica, 800 V-Buck)

Piccone Ascia Borchiata (raro, 800 V-Buck)

Costume Ufficiale Tattico (non comune, 800 V-Buck)

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che i Gioielli della MAT La Fuga sono stati aggiunti alla Modalità Creativa, dandovi l'opportunità di creare i vostri colpi. Pare inoltre che stia per arrivare un evento dedicato a John Wick