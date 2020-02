Fortnite in crisi? Epic Games smentisce Super Data, ma è polemica

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato che, secondo Super Data, i guadagni di Fortnite sono in calo, e che pur restando su numeri di tutto rispetto, a Gennaio 2020 il battle royale di Epic Games ha fatto registrare gli introiti più bassi dal Novembre 2017.

Epic Games però non ci sta, e con un comunicato stampa ha smentito le dichiarazioni e i dati degli analisti: "Super Data non ha e non ha mai avuto accesso ai dati dei guadagni di Fortnite, e i suoi report non riflettono accuratamente le performance di Fortnite", scrive un rappresentante dell'azienda, come riporta Games Industry.

"Siamo delusi dal fatto che Super Data ha ripetutamente pubblicato report inaccurati su Fortnite, basati su quella che non riteniamo una metodologia discutibile. Non abbiamo mai diffuso pubblicamente i numeri di Fortnite, per cui i report di Super Data non sono allineati con la realtà".

La disputa però non sembra finita qui, dato che Super Data ha mantenuto la sua posizione con un ulteriore comunicato, in cui difende la propria metodologia e la validità del proprio processo di analisi, e conferma dunque quanto riportato nei giorni scorsi.

Insomma, la situazione è ingarbugliata: Epic Games fa quadrato, mentre Super Data continua a ribadire la propria tesi. Chi avrà ragione?

Nel frattempo Fortnite continua: da poco è arrivato il nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite. Avete dato un'occhiata?