Fortnite è in crisi? Le entrate crollano del 38% rispetto allo scorso anno

Gli analisti di SuperData hanno stilato la consueta classifica mensile dedicata ai videogiochi su PC, console e sistemi mobile più solidi dal punto di vista economico. Nell'analisi di maggio 2019 si registra un importante calo nelle entrate di Epic Games con Fortnite: la flessione rispetto allo scorso anno è del 38%.

I 208 milioni di dollari guadagnati nel maggio 2019 da Epic Games con le microtransazioni del Negozio di Fortnite Battaglia Reale consentono infatti al titolo di mantenere la prima posizione solo per quanto concerne la classifica dei videogiochi su console. Se su PC il battle royale di Epic si deve accontentare della quinta posizione, infatti, su sistemi mobile Fortnite non riesce nemmeno a ritagliarsi uno spazio nella graduatoria della Top 10.

Come sottolineano gli stessi analisti del gruppo Nielsen, però, ciò che dovrebbe preoccupare maggiormente la casa di sviluppo statunitense è il netto calo del 38% rispetto alle entrate generate nel mese di maggio dello scorso anno, un dato che potrebbe rappresentare un importante indizio della saturazione del mercato. Chi gioca assiduamente a Fortnite Battaglia Reale, infatti, potrebbe guardare con relativo disinteresse le promozioni giornaliere del Negozio e non esserne più attratto per spendere il proprio portafoglio in V-Buck, proprio in funzione del fatto che si possiedono già le skin e gli oggetti estetici più consoni al proprio stile.

La strada imboccata da chi spera di decretare al più presto la fine di Fortnite, però, ancora molto lunga: lo sparatutto gratuito di Epic continua ad essere un fenomeno mondiale in grado di influenzare le vite e i comportamenti di milioni di appassionati, specie delle generazioni più giovani (scatenando, nei casi più estremi, una vera e propria dipendenza da Fortnite).