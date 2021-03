Fortnite Crisi Zero: Jonesy pronto a combattere nel trailer della Stagione 6

Come promesso, Epic Games ha pubblicato il trailer di Crisi Zero, l'evento finale della Stagione 5 di Fortnite che darà ufficialmente il via alla Season 6 in partenza nella giornata di oggi, martedì 16 marzo.

La Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 inizierà il 16 marzo, con la conclusione esplosiva degli eventi della Stagione 5. Appena vi lancerete nella nuova stagione, giocherete la conclusione della missione dell'agente Jones nel finale della Crisi Zero. Le conseguenze di questo evento riplasmeranno la Realtà così come la conosciamo. Non preoccupatevi: il Finale della Crisi zero è un'esperienza in giocatore singolo, potrete giocarci non appena deciderete di giocare la stagione per la prima volta.

Fortnite è offline per manutenzione, i server torneranno online nel corso della mattinata con l'aggiornamento Fortnite Season 6, i primi leak hanno svelato le nuove skin, la mappa e le armi di Fortnite Stagione 6, tra le novità troviamo il ritorno del Fucile a Pompa e la skin di Lara Croft, oltre ad una mappa apparentemente rinnovata, anche se al momento non ci sono dettagli sulle nuove zone da visitare.

Altra novità di Fortnite dovrebbe essere Neymar Jr, la skin del calciatore è stata svelata in anticipo dai dataminer ma al momento Epic Games non si è pronunciata a riguardo.