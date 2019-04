Fortnite e le critiche all'update 8.20: Tfue del FaZe Clan difende Epic

Le modifiche introdotte da Epic Games con la patch 8.20 di Fortnite, su tutte l'introduzione delle graduatorie competitive per la modalità Arena, hanno indispettito molti streamer e pro player. Tfue del FaZe Clan, però, è di diverso avviso ed esorta Epic a mantenere tali modifiche.

L'introduzione con la patch 8.20 delle graduatorie competitive legate al torneo Fortnite World Cup 2019 ha infatti spinto diversi streamer a giocare a UNO per protestare contro la scelta compiuta da Epic Games.

Il famoso giocatore professionista del FaZe Clan, a dispetto delle critiche, ha continuato a cimentarsi con le sfide battle royale di Fortnite e a realizzare trasmissioni su Twitch per interagire con il suo pubblico.

In uno di questi streaming, Tfue ha infatti motivato la sua scelta spiegando che "odio quasi ogni aggiornamento di Fortnite e onestamente penso che questo sia l'unico buono che abbiano fatto. L'ho detto molte volte prima che aggiungessero questa funzione ingame: le playlist pubbliche non dovrebbero fornire salute per ogni uccisione, non dovrebbero stendere un tappeto per ciascuna kill".

"Le uniche persone che se ne lamentano sono i giocatori più scarsi che vengono colpiti", ha poi aggiunto in maniera spavalda la celebrità eSport del FaZe Clan rivolgendosi ai suoi fan e rincarando la dose dichiarando che "ascolta amico, perchè invece di lamentarti non cominci a fare pratica e smetti di essere colpito? Oppure evita di giocare".

Mentre non accennano a placarsi le polemiche sulle novità che hanno caratterizzato l'update 8.20 di Fortnite, gli autori di Epic Games pensano già agli aggiornamenti futuri e alle novità che ne accompagneranno l'uscita, come quella dell'Arco Esplosivo suggerita dai dataminer.