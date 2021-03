Fortnite e la crociata di Epic Games: la compagnia fa causa a Google in Australia

Con meno clamore rispetto all'avvio dello scontro tra Epic Games ed Apple, la gestione degli acquisti in-game delle versioni mobile di Fortnite: Battaglia Reale ha in realtà visto la compagnia scontrarsi anche con Google.

Una contrapposizione che non sembra essere destinata a scemare nel breve periodo. Al contrario, Epic Games appare determinata nel proseguire la sua crociata anche al di fuori dei confini USA, con la recente decisione di depositare un'istanza legale nei confronti di Google anche in Australia. L'accusa, in questo specifico caso, è di aver violato l'Australian Consumer Law e il Competition and Consumer Act, leggi australiane volte a tutelare il consumatore e a garantire la libera concorrenza. Come già nel caso di Apple, Epic Games accusa Google di avere una posizione "sostanzialmente monopolistica" nei confronti della distribuzione e della gestione dei pagamenti in-App. La causa intentata da Epic Games in Australia chiama in causa Google, Google Asia Pacific e Google Australia e va ad affiancarsi all'iniziativa legale già intrapresa nel Paese contro Apple lo scorso novembre.



Di recente, negli è stata fissata la data della prima udienza dello scontro in aula tra Apple ed Epic Games, con le due compagnie chiamate a far valere le proprie ragioni durante il processo atteso negli USA per la primavera.