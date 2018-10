Fortnite: il cross-buy è attivo anche per la modalità Salva il Mondo

Come riportato sul sito ufficiale di Epic Games, il cross-buy dei contenuti di Fortnite è ora disponibile anche per la modalità Salva il Mondo. Se l'avete acquistata per una determinata piattaforma, adesso potrete scaricarla gratuitamente anche sulle altre.

L'apertura di Sony al cross-play di Fortnite su PlayStation 4 ha garantito diversi benefici a tutti gli utenti del gioco, permettendo a Epic Games di offrire maggior libertà agli utenti per la gestione degli account. In particolare, i giocatori di Fortnite saranno in grado di unire i vari account creati sulle diverse piattaforme, in modo da trasferire i progressi e gli acquisti accumulati su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come confermato da Epic Games, in particolare, la funzione di cross-buy è stata estesa anche alla modalità Salva il Mondo: se l'avete acquistata su PC o Console, sarete liberi di scaricarla gratuitamente anche sulle altre piattaforme. Questo sarà possibile grazie alle nuove opzioni di gestione degli account, con l'obiettivo di unificare gli acquisti effettuati dall'utente a prescindere dalle piattaforme. Una funzionalità molto gradita e a lungo richiesta dalla community, finalmente resa disponibile da Epic Games.

Ricordiamo che Fortnite ha ricevuto oggi il nuovo aggiornamento 6.01, introducendo la Trappola Congelante in Battaglia Reale, insieme a nuove opzioni di personalizzazione per il Parco Giochi.