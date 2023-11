Fortnite e il cross-play: Epic voleva portare Sony in tribunale

In occasione del processo tra Epic Games e Google, sono trapelate interessanti dettagli riguardanti l'introduzione del cross-play in Fortnite Battaglia Reale.

Stando alle informazioni emerse nelle ultime ore, sembrerebbe che Sony PlayStation abbia rischiato di essere trascinata in tribunale da Tim Sweeney e la sua Epic Games. Come ben ricorderete, infatti, tutte le piattaforme accettarono di supportare questa funzionalità ad eccezione del colosso nipponico, che ostacolò con fermezza l'introduzione dello strumento che avrebbe permesso ai giocatori di abbattere ogni barriera nel multiplayer.

In una mail inviata da Sweeney nel giugno 2018 a Phil Rosenberg, che in quel momento ricopriva il ruolo di senior vice president and head of global publisher and developer relations, si legge che il CEO della software house avrebbe implementato il cross-play in Fortnite a prescindere dalle volontà di Sony e si dice pronto ad un confronto di fronte ad un giudice.

Come ben saprete, però, in un secondo momento le tensioni fra le due parti si risolsero e il cross-play arrivò in Fortnite, ottenendo un tale successo da divenire quasi uno standard negli anni a venire. A tal proposito, vi ricordiamo che Fortnite rappresenta una miniera d'oro per Epic Games e con la Stagione OG sta avendo un successo senza precedenti.