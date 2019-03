Fortnite crossplay: utenza Nintendo Switch si lamenta della separazione da PS4 e Xbox One

Come ben sapranno gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale, l'aggiornamento v8.10 ha modificato le funzionalità di cross-play con una netta divisione del sistema di matchmaking tra Nintendo Switch e sistemi Mobile da una parte e tra PS4 e Xbox One dall'altra.

La decisione a cui sono faticosamente giunti gli sviluppatori di Epic Games per migliorare l'esperienza di gioco degli esploratori dell'isola di Fortnite, come era logico attendersi, non è stata accolta con favore dall'utenza della console ibrida di Nintendo, ritrovatasi esclusa dal cross-play con le altre piattaforme casalinghe da un giorno all'altro e senza alcuna comunicazione preventiva da parte del colosso videoludico statunitense.

Un certo malumore, infatti, sta cominciando a serpeggiare sui social e sui principali forum di settore tra chi, giustamente o meno, critica la scelta operata dai programmatori di Epic. L'associazione in cross-play tra gli appassionati di Fortnite su Nintendo Switch e quelli della versione mobile per smartphone iOS e Android, pur traducendosi in un'esperienza di gioco più stabile all'interno di lobby decisamente più "gestibili" da parte degli autori americani, apre nuovi fronti di polemica legati principalmente al diverso sistema di controlli.

Con i prossimi aggiornamenti di Fortnite Battaglia Reale, sottolineano i giocatori più concilianti, Epic Games potrebbe sempre tornare sui suoi passi e reintrodurre il cross-play completo tra le versioni console del titolo su PS4, Xbox One e Switch, specie se le proteste della community dovessero crescere ulteriormente.