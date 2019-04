Fortnite e il crunch time: sviluppatori anonimi lamentano condizioni di lavoro stressanti

Dopo aver assistito alla diatriba tra i redattori di Kotaku e i vertici di BioWare sulla scorta dei report legati ad Anthem e al crunch time, un nuovo polverone mediatico potrebbe alzarsi "a causa" delle rivelazioni che un gruppo di anonimi sviluppatori di Fortnite ha voluto affidare a Polygon.

Stando infatti a quanto riportato dalla nota testata tecnologica statunitense, un gruppo di 12 persone che lavora (o ha lavorato) tra le fila di Epic Games afferma di essere stato costretto a lavorare a Fortnite per più di 70 ore settimanali, con punte di 100 ore a ridosso del lancio degli aggiornamenti più importanti e degli eventi eSport.

Le fonti citate da Polygon, che per ovvie ragioni preferiscono rimanere nell'anonimato, specificano che lo sviluppo di un Gioco come Servizio come Fortnite non finisce mai e che, di conseguenza, risulterebbe essere una costante fonte di stress per chi è costretto a creare contenuti a ciclo continuo e nuovo materiale da proporre attraverso gli update.

In calce alla notizia trovate il link all'articolo originario di Polygon. In attesa della risposta dei rappresentanti di Epic Games che, presumibilmente, non tarderà ad arrivare, vi rimandiamo alla lettura dell'approfondimento sul crunch time di Anthem e dello speciale di Alessandro Bruni che, partendo sempre dal kolossal sci-fi di BioWare e dal suo problematico sviluppo, analizza il moderno fenomeno videoludico dei Games as a Service (o GaaS) con la cronaca di un modello in crisi, ovvero quello dei giochi tripla A con budget multimilionari e destinati ad essere supportati per molti anni con aggiornamenti perpetui.