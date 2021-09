Fortnite, i cubi viola si stanno moltiplicando: ancora spostamenti per il Cubo Dorato

Direttamente dalla prima era di Fortnite: Battaglia Reale, la Stagione 8 del free to play ha riportato in campo Kevin, il misterioso cubo viola che per mesi ha attirato su di sé la curiosità della community, almeno sino a che la sua spettacolare deflagrazione non ha distrutto l'isola di gioco e dato vita a Fortnite Capitolo 2.

A breve distanza dal loro ritorno sull'isola, i solidi hanno già dato alcuni grattacapi agli appassionati. Inizialmente, infatti, i cubi viola hanno iniziato a muoversi lungo la mappa di Fornite, mutando gradualmente la propria collocazione. Ora, tuttavia, un ulteriore elemento rende ancora più fitto l'alone di mistero che li circonda. Come segnalato da molteplici utenti attivi nel titolo, sembra infatti che i cubi abbiano iniziato a moltiplicarsi.

A tenere traccia dell'evolversi della situazione, è in particolare il dataminer FortTory, che nel cinguettio disponibile in calce a questa news propone un riassunto dei più recenti sviluppi. Nello specifico, pare che l'avanzata del Cubo Dorato stia proseguendo indisturbata, con l'oggetto che è ora riuscito a risvegliare il cubo viola presente in prossimità della spiaggia. Per tutta risposta, quest'ultimo ha preso a moltiplicarsi, dando così vita ad altri sei cubi viola più piccoli!



Quali effetti avranno i nuovi cubi sul futuro di Fortnite: Battaglia Reale?