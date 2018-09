Fortnite: il cubo distrugge il nuovo edificio di Pinnacoli Pendenti

Il misterioso cubo viola di Fornite sta per giungere a destinazione, ma nel frattempo ha distrutto il nuovo edificio comparso da qualche giorno a Pinnacoli Pendenti, del quale vi avevamo parlato in questa news. In pochi si aspettavano questo evento, visto che l'edificio in questione era appena stato costruito.

Infatti, aveva rimpiazzato quello distrutto da una meteora alla fine di qualche stagione fa. Esso aveva quattro piani ed era decorato con i palloncini dell'evento di compleanno di Fortnite. Erano presenti anche due gigantesche targhe con dei pesci sulle pareti esterne. Non è chiaro a cosa si riferissero, ma a questo punto si trattava solamente di un rimpiazzo temporaneo e probabilmente quell'area vedrà altri edifici in futuro.

Nel frattempo, come potete vedere, sembra che i leak stiano per essere confermati, visto che il cubo viola si trova a Pinnacoli Pendenti, vicino a Sponde del Saccheggio, dove gli utenti di Reddit hanno ipotizzato da tempo che l'oggetto si fermerà. Cosa accadrà? Non lo sappiamo con certezza, ma alcuni rumor recenti parlano di una possibile distruzione dell'area, in favore di un vulcano e di un lago di lava. Mossa che potrebbe fare piacere a molti giocatori, visto che Sponde del Saccheggio sembra essere perfetta per un ambiente di questo tipo. Staremo a vedere.