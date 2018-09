Fortnite: i cuccioli, a cosa servono gli animali introdotti con la Stagione 6?

I cuccioli di Fortnite sono una delle novità introdotte con la Stagione 6 che ha fatto il suo debutto giovedì 27 settembre. Questi simpatici animaletti sono passati inizialmente inosservati ma sono sempre di più ora i giocatori che decidono di utilizzare un cucciolo in modalità Battle Royale. A cosa servono? Come si attivano? Scopriamolo insieme.

La prima cosa da chiarire è che i cuccioli rientrano nella categoria degli oggetti estetici al pari degli zaini e di altri orpelli, dunque non hanno alcuna reale funzione in battaglia, se non quella di accompagnare il giocatore. Allo stato attuale i pets possono essere sbloccati tramite il Battle Pass 6 (in vendita al prezzo di 950 V-Buck), per ottenere il primo vi basterà raggiungere il livello 12, in questo modo sbloccherete Ossicino, un tenero cagnolino.

La descrizione dei cuccioli sul sito di Epic Games riporta la seguente didascalia: "Porta con te un amico che ti guardi le spalle quando ti butti nella mischia. I Piccoli amici sono disponibili in gioco, ora!", una frase che sembra suggerire anche possibili utilizzi in battaglia, al momento non abbiamo però verificato la reale utilità dei Pets in gioco, ci riserviamo quindi di approfondire questo aspetto in un prossimo futuro.

Difficile dire anche quali saranno i prossimi cuccioli, oltre al cagnolino nell'unica immagine promozionale diffusa da Epic, oltre a Ossicino, notiamo anche un draghetto azzurro e un camaleonte verde "dipinto" con dettagli viola, colore che caratterizza la Stagione 6 di Fortnite. E voi cosa ne pensate dei Pets di Fortnite Battle Royale? Siete soddisfatti di questa aggiunta? Quali animali vorreste vedere in gioco? Aspettiamo le vostre opinioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.