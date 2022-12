Fortnite: è Cuordoro il protagonista del Pacchetto Crew di gennaio 2023

Con netto anticipo rispetto all'inizio del nuovo anno, Epic Games presentato il Pacchetto Crew di gennaio per tutti gli iscritti al programma di fedeltà di Fortnite Battaglia Reale. Scopriamo assieme tutti i contenuti inclusi.

La protagonista assoluta del Pacchetto Crew di gennaio 2023 è la nuova skin Cuordoro, che "combatte come il cervo d'oro della vendetta". A rednere il pacchetto ancor più appetitoso ci pensano il dorso decorativo Guardia dorata e il piccone Glaive dorato, che possono essere ammirati nell'immagine di seguito A gennaio tutti gli abbonati possono aspettarsi lo sblocco di una nuova fase del set Eredità fotonica, che in totale comprende sei fasi. Dopo la fase 1, che viene sbloccata immediatamente, le fasi successive verranno sbloccate nel momento in cui riceverete il Pacchetto Crew mensile, se mantenete attiva l'iscrizione. La fase 1 si può sbloccare fino al giorno 1 giugno 2023. Il set include il piccone Percussore fotonico, che evolve ad ogni fase. Nella fase 1 ricevete il piccone, nelle fasi 2-5 gli stili alternativi per il piccone e nella fase 6 le opzioni colore per il piccone.

Tra gli altri vantaggi mensili, ricordiamo, sono presenti anche un cospicuo gruzzoletto di 1.000 V-Buck (assegnati nel giorno corrispondente alla data di fatturazione dell'abbonamento) e l'accesso al Pass Battaglia della stagione in corso, attualmente la Stagione 1 del Capitolo 4 di Fortnite.

Il Pacchetto Crew di gennaio 2023 sarà messo a disposizione alle ore 01:00 di domenica primo gennaio 2023, ciò significa che avete tempo fino alle 00:59 per riscattare il Pacchetto Crew di dicembre 2022, il cui fiore all'occhiello è rappresentato dalla skin di Joni la rossa. Il canone di abbonamento periodico corrisponde a 11,99 euro, altre informazioni possono essere trovate sulla pagina delle FAQ della Crew di Fortnite.