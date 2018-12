Fortnite: dalla community arriva l'idea della skin Camaleontica

Dall'inesauribile fonte di idee e suggerimenti del subreddit di FortNiteBR arriva l'ultima, curiosa skin fan made Chameleonsy per Fortnite Battaglia Reale.

Il concept dell'appassionato di Fortnite conosciuto come ProKira prevede l'introduzione di una mimetica "adattiva", capace cioè di reagire all'ambiente circostante come un camaleonte e cambiare il proprio pattern cromatico in funzione della regione dell'isola di Battaglia Reale su cui si decide di effettuare lo schieramento tramite deltaplano. Le varianti proposte da ProKira coincidono con le aree della Stagione 7 e comprendono una versione desertica, una invernale e una "normale", per le regioni verdeggianti: gli oltre 6.000 voti positivi ottenuti dal concept della Skin Camaleontica testimoniano la bontà dell'idea.

La community di Fortnite, d'altronde, non è nuova a questo genere di iniziative e i vertici di Epic Games, ovviamente, hanno sempre dimostrato di essere in grado di raccogliere al volo i suggerimenti della sconfinata fan base di Fortnite per apportare modifiche all'esperienza di gioco ed elementi di equipaggiamento inediti ispirati ai concept degli utenti più fantasiosi del loro battle royale.

Tra gli interventi compiuti da Epic per stringere ulteriormente il proprio rapporto con gli appassionati di Fortnite citiamo la recente introduzione della skin Tenero Difensore e le ultime, grandi aggiunte fanservice che hanno accompagnato l'apertura della Stagione 7, ossia la modalità Creativa e Il Quartiere, la nova zona dell'isola di Battaglia Reale che espone i lavori più interessanti prodotti dalla community.