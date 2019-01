Fortnite: dalla community arriva l'idea di nuove varianti di trappole

L'universo di Fortnite è in costante mutamento e i vertici di Epic Games hanno dimostrato più volte il proprio interesse per le idee più originali provenienti dalla sconfinata community del loro battle royale.

Galvanizzato dalle parole pronunciate da Tyler "Ninja" Blevins nel corso di un recente livestreaming incentrato sui futuri cambiamenti che potrebbero avvenire nella dimensione sparatutto del kolossal di Epic, l'utente di Reddit conosciuto come Maxwell755 ha perciò provato a immaginare delle trappole inedite che contribuiscano a mantenere sempre fresca l'esperienza di gioco offerta dal titolo.

I concept ipotizzati da Maxwell755 sono ben quattro e comprendono una Cassa Esca e le Trappole Grill a Fiamma, Mortale ed Elettrica. La prima, ispirata a serie come Dark Souls o The Legend of Zelda, dovrebbe imitare la forma di un forziere (seppur con delle sottili differenze rappresentate, ad esempio, dal colore o dal suono emesso) per arrecare 70 punti danno al malcapitato di turno intenzionato ad aprirla.

La seconda trappola, il Grill a Fiamma, è il corrispettivo della Trappola Congelante introdotta nel corso della Stagione 6 e "promette" di infliggere un punto di danno al secondo per un lasso di tempo relativamente lungo per indurre l'utente a fuggire verso la prima fonte d'acqua.

Per la Trappola Mortale, l'idea è decisamente più originale e prevede di marchiare colui che la fa scattare attraverso una sorta di gel bioluminescente che ne rallenta i movimenti e ne facilita l'individuazione da parte degli altri giocatori.

Il quarto e ultimo concept dell'utente di Reddit, la Trappola Elettrica, assorbe lentamente lo scudo di chi la fa scattare ma senza intaccare la barra di salute. Cosa ne pensate di queste idee? Pensate che potrebbero migliorare l'esperienza di gioco di Fortnite Battaglia Reale? Servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere il vostro punto di vista al riguardo.