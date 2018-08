Fortnite: dalla patch 5.30 trapelano le skin e i prossimi oggetti cosmetici in arrivo

Un data mine operato sulla nuova patch 5.30 ha rivelato in anticipo le nuove skin e i prossimi oggetti cosmetici in arrivo su Fortnite: Battaglia Reale. Possiamo dare anche un primo sguardo alla skin della sfida Road Trip.

Come potete vedere nella galleria riportata in calce alla notizia, il data mine ha svelato tantissimi oggetti cosmetici in arrivo nel negozio online di Fortnite Tra questi troviamo nuove skin (come Enforcer, Armadillo, Scorpion, Cloaked Star e Backbone), nuovi picconi (come Drumbeat, Throttle, Iron Beak e Controller), zaini, deltaplani e nuove emote (come Capoeiro, Fancy Feet e Shake It Up).

Ricordiamo che la patch 5.30 di Fortnite è stata pubblicata nella giornata di oggi, con l'inclusione del nuovo oggetto Fenditura Portatile e della Modalità a tempo Punteggio Reale. Le Sfide della Settimana 7, invece, saranno disponibili a partire dalle 15:00 di domani 24 agosto.