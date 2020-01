Fortnite: Danza ad Affitto arcobaleno, all'Autobus della spiaggia e al Lago delle Canoe

Grazie all'aggiornamento alla versione 11.40 di Fortnite Battaglia Reale sono arrivate anche le nuove sfide a tempo straordinario Palla 8 vs Palla in Buca. In questa guida vi daremo tutti i consigli necessari al completamento della sfida "Danza ad Affitto arcobaleno, all'Autobus della spiaggia e al Lago delle Canoe".

Per portare a termine questa particolare sfida e avvicinarvi al completamento della missione, che vi darà in premio uno stile aggiuntivo per il costume del Pass Battaglia, non dovrete far altro che danzare in tre specifici luoghi della mappa.

Ecco la loro posizione:

Affitto arcobaleno: sulla spiaggia a sud-ovest di Siepi d'Agrifoglio

sulla spiaggia a sud-ovest di Siepi d'Agrifoglio Autobus della spiaggia: sulla spiaggia a nord-ovest di Foschi Fumaioli

sulla spiaggia a nord-ovest di Foschi Fumaioli Lago delle Canoe: al centro dell'isolotto nel bel mezzo del lago tra Corso Commercio e Moli Molesti

Se state avendo problemi nel trovare questi luoghi, vi invitiamo a dare un'occhiata alla mappa qui sotto, sulla quale sono indicate con precisione le aree da raggiungere.

