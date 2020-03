Fortnite: danza a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto Arcobaleno

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle nuove sfide Dispetto di Miascolo della settimana 6. In questa mini-guida vi spieghiamo come portare a termine la sfida che richiede di danzare a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto Arcobaleno, mostrandovi le posizioni di queste location.

Per completare questa sfida vi basta sapere dove si trovano Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto Arcobaleno. Se non conoscete le posizioni di questi luoghi, di seguito vi aiutiamo a rintracciarle.

Dove danzare a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto Arcobaleno in Fortnite

Questa sfida richiede di danzare a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto Arcobaleno, anche nell'arco di più partite. Di seguito vi mostriamo le posizioni esatte di queste location:

Lago delle Canoe : a nord di Corso Commercio, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

: a nord di Corso Commercio, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Campo Merluzzo : all'estremità sud-est dell'isola, all'interno del cerchio giallo.

: all'estremità sud-est dell'isola, all'interno del cerchio giallo. Affitto Arcobaleno: a sud-ovest di Siepi d'Agrifoglio, all'interno del cerchio blu.

Tutto quello che dovete fare, dunque, è recarvi all'interno di questi luoghi e danzare in ciascuno di essi. Per rendere le cose più veloci potete giocare nella modalità Rissa a Squadre, dove è possibile spostarsi più rapidamente da un posto all'altro grazie all'aliante. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

Parlando delle altre sfide disponibili nel gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare tutte le sfide Dispetto di Miascolo della settimana 5.