Fortnite: danza sulla cima di Monte H7, Monte F8 e Monte Kay

Tra le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite ce n'è una che richiede di danzare sulla cima di Monte H7, Monte F8 e Monte Kay. Di seguito vi mostriamo dove trovare e come raggiungere le vette di queste montagne.

Questa missione richiede di raggiungere tre dei punti più alti della mappa di Fortnite Battaglia Reale. Ma dove si trovano esattamente il Monte H7, il Monte F8 e il Monte Kay? Scopriamolo insieme.

Danza sulla cima del Monte H7, del Monte F8 e del Monte Kay

Come potete vedere sulla mappa che abbiamo riportato a fondo pagina, le tre montagne in questione si trovano sulla porzione sud-est dell'isola di Fortnite Battaglia Reale, all'interno del bioma innevato.

Per completare la missione non vi resta che raggiungere le cime del Monte H7, del Monte F8 e del Monte Kay, e danzare in ciascuna di essere usando una delle emote a vostra disposizione. Per velocizzare il completamento della sfida, vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre e atterrare sul Monte H7, per poi passare al Monte Kay e infine al Monte F8. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le cime delle tre montagne, potete guardare il video proposto in apertura.

Parlando invece delle altre missioni Cammeo vs Chic di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida distruggi telescopio, televisore e palo del telefono, senza dimenticare quella che richiede di trovare lo Gnomo nascosto tra pista da corsa, campo di cavoli e insegna di fattoria.