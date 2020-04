Fortnite: danza sulla pista da ballo di Yacht o Doposci per 10 secondi

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle nuove sfide dell'evento di Travis Scott. Una di queste richiede di danzare sulla pista da ballo che si trova sullo Yacht o a Doposci: di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Si tratta di una sfida molto semplice che può essere completata nel giro di pochi minuti. Vediamo insieme come fare.

Dove danzare sullo Yacht o a Doposci in Fortnite

L'unica difficoltà di questa sfida consiste nel sapere dove si trovano le piste da ballo dello Yacht o di Doposci.

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, la pista da ballo dello Yacht si trova all'interno dello Yacht situato all'estremo nord-est dell'isola. Si tratta della stessa pista da ballo sulla quale bisognava danzare per sbloccare la skin di Deadpool senza maschera.

In alternativa, per completare la sfida è possibile danzare anche sulla pista da ballo che si trova a Doposci, vale a dire all'interno della baita situata a sud di Brughiere Brumose, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

In entrambi i casi, per completare la sfida è necessario danzare per almeno 10 secondi, utilizzando naturalmente una emote di ballo. A proposito di piste da ballo, sapevate che per sabato 25 aprile è previsto il concerto di Travis Scott in Fortnite?