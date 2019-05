Fortnite: Danza all'interno di una Testa a Pomodoro olografica, Durr Burger e Dumpling

A partire da oggi pomeriggio sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida a fasi che richiede di danzare all'interno di una Testa di Pomodoro olografica, Durr Burger e Dumpling gigante.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (0/500)

Fase 1 di 3: Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica (0/1)

Eliminazioni arma leggendaria (0/3)

Pass Battaglia

Distruggi un Trasportatore di bottino in partite diverse (0/3)

Fase 1 di 5: Atterra a Picco Polare (0/1)

Elimina nemici a Montagnole Maledette o a Sprofondo Stantio (0/3)

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5)

Per completare questa sfida a fasi bisogna danzare all'interno di tre particolari location. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Fase 1: Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica

Per portare a termine la prima fase della sfida dovrete danzare dentro la Testa di Pomodoro olografica situata a Mega Mall, nel punto indicato sulla mappa riportata a fondo pagina. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, tutto quello che dovete fare è arrivare sul luogo e costruire una struttura che vi permetta di entrare nella Testa di Pomodoro olografica. A quel punto non vi resta che danzare al suo interno.

Fase 2: Danza all'interno di Durr Burger olografico

In questo caso vi basterà atterrare sulla cima della struttura in cui è presente l'insegna olografica di Durr Burger. La trovate a Neoinclinato, nel punto indicato sulla mappa riportata in calce.

Fase 3: Danza sulla cima di Dumpling gigante

Per portare a termine l'ultima fase della sfida dovrete danzare sulla cima del Dumpling gigante che si trova ad Approdo Avventurato, nel punto indicato sulla mappa a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare è atterrare sopra di essa e danzare.

Intanto ricordiamo che è disponibile un nuovo Fortbyte: siete già riusciti a raccogliere il Fortbyte #74 che si trova nella cantina di un assassino sulla costa del deserto?