Fortnite: Balla fra 3 Sculture di ghiaccio, 3 Dinosauri, 4 Sorgenti calde

A partire da oggi sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida a fasi che richiede di ballare fra tre sculture di ghiaccio, tre dinosauri e 4 sorgenti calde.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra a Sponde del Saccheggio (0/1)

Cerca forzieri a Picco Polare o a Rifugio Ritirato (0/7)

Usa 3 diversi Condotti Vulcanici senza atterrare (0/1)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Balla fra tre Sculture di ghiaccio (0/1)

Infliggi danni agli avversari dal basso (0/500)

Rianima un compagno a un Furgone di Riavvio (0/1)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete danzare in tre punti specifici della mappa. Vediamo come fare:

Fase 1: Balla fra tre Sculture di Ghiaccio

Per completare la prima fase della sfida dovrete ballare fra tre Sculture di ghiaccio. Le sculture in questione si trovano a sud-ovest di Picco Polare, come indicato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Fase 2: Balla fra tre Dinosauri

Per portare a termine la seconda fase della sfida dovrete danzare fra tre Dinosauri, a sud di Palmeto Paradisiaco. Una volta arrivati sul luogo, tutto quello che dovete fare è utilizzare una delle vostre emote di ballo.

Fase 3: Balla fra quattro Pozze d'acqua

Per completare l'ultimo step della sfida dovrete danzare fra quattro Pozze d'acqua. Il punto esatto si trova a nord-est di Laguna Languida e a nord-ovest di Scalini Scatenati, come indicato sulla mappa che potete vedere a fondo pagina.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le location in cui danzare per completare la sfida, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le sfide del nuovo evento Endgame: sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come raccogliere le Gemme dell'Infinito.