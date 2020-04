Fortnite: dove danzare al party sullo yacht di Deadpool

Dopo avervi mostrato dove trovare il galleggiante da piscina, in questa mini-guida alle sfide di Deadpool della settimana 8 di Fortnite vi spieghiamo come completare l'ultima sfida che richiede di danza al party sullo yacht.

Si tratta di una sfida molto facile, che richiede semplicemente di recarsi sullo yacht presente sull'isola di Fortnite Stagione 2, entrare all'interno della pista da ballo e usare una qualsiasi emote di danza a propria disposizione. Vediamo insieme come portarla a termine.

Dove e come danzare al party sullo yacht di Deadpool

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, lo yacht in cui è stata organizzata la festa di Deadpool si trova all'estremo nord-est dell'isola di Fortnite. Non dovete far altro che atterrare sullo yacht, entrare nella sala da ballo interno (quella con l'enorme statua d'oro di Deadpool) e infine ballare usando una qualsiasi emote di danza a vostra disposizione.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima. Se già avete sbloccato la skin di Deadpool completando tutte le sfide precedenti, ricordiamo che portando a termine questa dello yacht otterrete un particolare stile aggiuntivo della skin di Deadpool, vale a dire una speciale versione del costume senza maschera!