Fortnite: data e ora del concerto di Travis Scott!

Il rapper Travis Scott terrà un concerto su Fortnite molto presto almeno a giudicare dagli ultimi leak dei dataminer, i quali hanno persino scoperto un palco già montato e vari poster promozionali. Ma quando si terrà il grande evento?

Al momento Epic Games non ha rivelato dettagli in merito e il concerto deve ancora essere ufficializzati, tuttavia secondo gli ultimi leak lo show sarebbe previsto nella tarda serata di sabato 25 aprile, più probabilmente nella notte tra sabato 25 e domenica 26 per noi italiani, a partire dalle 01:00 del mattino. Quasi certamente l'orario scelto strizzerà l'occhio ai giocatori americani considerando l'enorme popolarità di Travis Scott negli Stati Uniti mentre in passato altri concerti sono stati organizzati con orari favorevoli al pubblico europeo.



Epic potrebbe ufficializzare il concerto Fortnite x Travis Scott questa settimana in contemporanea con la pubblicazione del prossimo aggiornamento del Battle Royale, in arrivo indicativamente tra martedì e mercoledì, seguendo un calendario ormai piuttosto consolidato.



Travis Scott è uno degli artisti più influenti degli ultimi anni e gode di una popolarità senza precedenti in Nord America, non solo un cantante ma anche influencer e personaggio noto alle cronache, sicuramente un "colpaccio" per Epic e Fortnite, non trovate? Parteciperete al concerto evento di Travis Scott? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.