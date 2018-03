Fortnite: i data miner hanno scoperto la presenza di un costume da dinosauro e tanto altro

Negli ultimi giorniha ricevuto diversi aggiornamenti che, oltre a dare il via alla Stagione 3 , hanno anche introdotto numerosi oggetti come il Fucile da Caccia e il nuovo punto d'interesse Approdo Avventurato.

I data miner hanno subito colto l'occasione per analizzare a fondo i file di gioco, e hanno scoperto la presenza di diversi oggetti cosmetici che non sono ancora disponibili ufficialmente per i giocatori. Quello che ha senza dubbio attirato maggiormente l'attenzione dei fan, è il costume da dinosauro chiamato Legendary Rex, accoppiato allo zainetto Scaly.

Non finisce qui, poiché sono stati trovati anche altri costumi come Epic Burnout, Rogue Agent con dorso Catalyst, Radiant Striker e Blilliant Striker. Ci sono anche nuovi picconi ed tre emote. Potete ammirare tutti questi contenuti nella galleria in calce alla notizia. Cosa ve ne pare? È bene specificare che, nonostante siano presenti delle tracce nei file di gioco, niente di quanto mostrato è stato presentato ufficialmente da Epic Games, pertanto non sappiamo quando e se verranno effettivamente resi disponibili.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità Battaglia Reale per 100 giocatori può essere giocata in via del tutto gratuita. Segnaliamo, infine, che tutti gli abbonati a Twitch Prime possono ottenere gratuitamente un pacchetto di oggetti esclusivo.