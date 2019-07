Fortnite, i data miner scoprono il piede di un robot. In arrivo scontro Cattus vs Doggus?

I data miner di Fortnite ci hanno ormai abituato alle varie presunte informazioni in anteprima e alle fughe di notizie, che nel popolare Battle Royale di Epic Games sono ormai all'ordine del giorno. Le ultime caratteristiche scoperte potrebbero rivelare alcune novità in arrivo in game.

Sembra infatti che alcuni data miner nelle ultime ore, abbiano trovato nascosti tra i file del gioco alcuni pezzi che sembrerebbero risalire ad un robot gigantesco. Tra l'altro, i pezzi in questione, sarebbero stato rinominati come "Doggus", il che potrebbe darci ulteriori indizi su un eventuale prossimo evento di Fortnite.

Già nei giorni scorsi infatti, erano arrivate diverse informazioni sulla creatura nota come "Cattus", che aveva portato via con sé il castello di Picco Polare, dopo giorni di misteriose attività notate dai giocatori all'interno di quell'area.

Che sia dunque in arrivo un epico scontro tra Cattus e Doggus? In fondo spesso cani e gatti sono dipinti come nemici naturali, per cui potrebbero effettivamente darsi battaglia in un evento che potrebbe prendere il via tra la stagione 9 e la stagione 10 di Fortnite.

Per il momento non ci resta che aspettare.