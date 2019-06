Fortnite: i data miner svelano l'arrivo del Pacchetto Leggende Oscure?

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento 9.20 di Fortnite, come di consueto i soliti data miner si sono fiondati sul codice di gioco per scoprire in anticipo tutte le possibili novità, e potrebbero aver svelato l'arrivo di un pacchetto molto interessante per la modalità Battaglia Reale.

Si tratta del Pacchetto Leggende Oscure, per il quale sono stati trovati dei riferimenti nel codice di gioco, per l'appunto, e dovrebbe contenere le versioni oscure di Skully, Ombra Ammantata e Falco Solare, tutte skin già presenti nel gioco e apparse tra la stagione 7 e la stagione 8.

Potrebbe trattarsi del successore dei pacchetti Leggende Congelate e Leggende di Lava, già apparse negli ultimi mesi sullo store di Fortnite e dal prezzo non proprio economicissimo, tanto che anche per il pack Leggende Oscure si parla di una cifra intorno ai 30 euro.

Ovviamente per il momento si tratta di informazioni non confermate, per cui prendete il tutto con il beneficio del dubbio, ma va detto che la community di Fortnite nel corso del tempo ha dimostrato di apprezzare particolarmente le versioni "dark" di alcuni dei personaggi principali.

In attesa di conferme o smentite, potete dare un'occhiata all'aggiornamento del negozio di Fortnite, che oggi ha portato in dote diverse skin. Sapevate inoltre che sembra proprio che stiano per tornare gli zombie in Fortnite?