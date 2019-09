Fortnite: dai data miner tanti nuovi leak su skin, oggetti e quant'altro

Come saprete è in corso l'evento Fortnite x Batman, che sta tenendo impegnati i tantissimi giocatori del popolare battle royale di Epic Games. Ma non c'è solo l'Uomo Pipistrello nel futuro del gioco, ed ecco dunque che i soliti data miner, scavando nel codice di gioco, hanno rivelato alcune anticipazioni per il futuro.

I nomi sono quelli noti a chi segue i leak e anticipazioni su Fortnite, ossia quelli di ShiinaBR, FunGamesLeak e Max Winebach, che hanno iniziato a diffondere nelle scorse ore alcune immagini trovate nel codice di gioco, che mostrano diversi elementi cosmetici.

Si parla di skin ovviamente, ma anche di picconi, backbling e quant'altro, che potete trovare raccolte su Fortnite News. Oltre agli oggetti per la personalizzazione del proprio personaggio, sono state scoperte anche due interessanti schermate di caricamento.

Insomma, dopo un periodo di magra e in cui Fortnite ha subito un certo calo di popolarità, soprattutto dovuto all'abbandono di Ninja e Tfue, due degli streamer più popolari al mondo, sembra proprio che ci sia tanta carne al fuoco per il gioco di Epic Games.

Nel frattempo però Gotham City ha bisogno di noi: sul nostro sito trovate la guida per completare tutte le sfide di benvenuto. Che ve ne pare?