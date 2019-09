Fortnite PS4: data d'uscita del Pacchetto Celebrativo gratis di PlayStation Plus

Come vi abbiamo prontamente segnalato nella giornata di ieri, è in arrivo un nuovo Pacchetto Celebrativo di Fortnite gratis per gli abbonati a PlayStation Plus. Quest'oggi, è stata rivelata la data d'uscita.

Il Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus potrà essere scaricato in tutto il mondo a partire da domani 17 settembre. I fortunati giocatori australiani e neozelandesi, grazie al fuso orario favorevole, hanno già avuto modo di riscattarlo. Nel pacchetto sono compresi lo strumento di raccolta Pneumatic Twin, la copertura Radiant Blue, l'emoji Flail e un logo per lo stendardo, tutti visibili nell'anteprima in calce. Il celebre data miner ShiinaBR, che è riuscito a decriptare in anticipo i file, ha anche realizzato un video che mostra l'aspetto in-game del piccone e la copertura applicata su differenti tipi di armi. Come l'immagine, anche questo video può essere visionato in fondo alla notizia.

Cosa ve ne pare? Trattandosi di un'offerta riservata ai soli abbonati a PlayStation Plus, questi oggetti non verranno mai resi disponibili in maniera gratuita per tutti gli utenti oppure su altre piattaforme. Mentre prosegue l'attesa per la pubblicazione dell'aggiornamento 10.31 di Fortnite, che escluderà le Zone Fenditura dalle fasi finali delle partite, i data miner non hanno smesso di lavorare e hanno scoperto che potrebbero essere in arrivo delle importanti novità per il Parco Giochi.