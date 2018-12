Fortnite: i dataminer anticipano il gran ritorno della skin Merry Marauder

Nonostante gli interventi compiuti di recente da Epic Games per arginare le fughe di notizie riguardanti Fortnite, i dataminer del battle royale più famoso del mondo non smettono di scavare tra le righe di codice degli ultimi aggiornamenti del titolo per scoprire cosa bolle in pentola.

Le ultime informazioni condivise dall'instancabile community di dataminer di Fortnite segnalano l'imminente ritorno di Merry Marauder, una delle skin più amate dagli appassionati dello sparatutto multiplayer di Epic.

L'inconfondibile omino di pan di zenzero che tante gioie ha regalato agli utenti di Fortnite nel corso della passata stagione natalizia sarebbe stato avvistato tra le pieghe del codice dell'update 7.10, seppur con dei riferimenti che indicherebbero delle modifiche alla skin rispetto alla precedente versione.



Tra i cambiamenti che sarebbero stati apportati dai designer della casa di sviluppo statunitense per sancirne l'ingresso nella Stagione 7 e distinguerla da quella precedente, le più significative avrebbero a che fare con i dorsi decorativi, gli accessori e le espressioni facciali.

Con ogni probabilità, l'annuncio del gran ritorno di Merry Marauder sarà annunciato in concomitanza con l'inizio di 14 Giorni di Fortnite, l'evento a tema natalizio del battle royale di Epic Games che interesserà l'oceanica platea di questo kolossal online da mercoledì 19 dicembre fino al 2 dicembre, con due settimane ricche di sfide MAT (sia conosciute che completamente inedite) e novità nel Negozio.