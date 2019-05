Fortnite: svelate le date d'inizio delle Stagioni 9 e 10

La Stagione 8 di Fortnite è ormai agli sgoccioli e, com'è ben comprensibile, i giocatori già pensano al futuro. Nella giornata di ieri Epic Games ha dato il via alla campagna marketing pubblicando la prima immagine teaser, che ha per protagonista un cyborg ninja, e annunciando la data d'inizio definitiva della Stagione 9: giovedì 9 maggio.

Stando alla scheda dedicata all'evento apparsa sul PlayStation Network, tutto comincerà alle ore 12:00. Solitamente, i lavori di manutenzione iniziano un paio d'ore prima, intorno alle 10:00, seguiti subito dopo dalla pubblicazione della patch. Se vi è possibile, vi consigliamo quindi di tenere le vostre console accese nel corso della mattinata, in questo modo l'aggiornamento verrà scaricato in automatico e potrete gettarvi in mischia fin da subito, non appena la Stagione 9 aprirà i battenti. A giudicare dalle immagini teaser pubblicate fino ad ora, il tema dei nuovi contenuti sarà il futuro. Dopo l'evento Fortnite Unvaulting e l'eruzione del vulcano, inoltre, ci aspettiamo la rottura definitiva della parete ghiacciata di Picco Polare.

La Stagione 9 di Fortnite durerà ben 12 settimane, due in più di quella attuale. Ciò significa che ospiterà le finali della Coppa del Mondo di Fortnite, che si svolgeranno nel weekend dal 26 al 28 luglio. Una volta archiviato l'evento eSport più importante dell'anno si potrà cominciare a parlare della Stagione 10, il cui inizio è fissato per giovedì 1 agosto 2019. Al momento non sappiamo per quanto tempo rimarrà attiva.