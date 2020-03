Fortnite Deadpool: imbratta i Poster degli Spettri o delle Ombre

Dopo avervi mostrato dove trovare il pennarello nero, in questa mini-guida alle sfide di Deadpool della settimana 6 di Fortnite vi mostriamo dove trovare e imbrattare i poster degli Spettri o delle Ombre.

Per completare questa sfida di Deadpool dovrete trovare e imbrattare i poster degli Spettri o delle Ombre sull'isola di Fortnite Stagione 2. Di seguito vi mostriamo le loro posizioni all'interno della mappa.

Dove trovare e imbrattare i Poster degli Spettri o delle Ombre in Fortnite

I poster degli Spettri e delle Ombre sono stati introdotti nell'isola di Fortnite con l'aggiornamento 12.20. Tutto quello che dovete fare per completare la sfida è trovare e imbrattare questi poster.

Per imbrattare un poster vi basta avvicinarvi ad esso e premere il tasto per interagire. Dove si trovano questi poster? Sulla mappa riportata a fondo pagina abbiamo segnato le loro posizioni nell'isola di Battaglia Reale. Se può tornarvi comodo un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

Segnaliamo che completare queste sfide vi aiuterà a sbloccare la skin di Deadpool. A tal proposito, se avete bisogno di aiuto per completare le sfide di Deadpool della settimana 5, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato dove trovare l'unicorno peluche e come atterrare sui ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola.