Fortnite Deadpool: visita i Ponti d'Acciaio Rosso, Giallo, Verde, Blu e Viola

Dopo avervi mostrato dove trovare l'unicorno peluche, in questa mini-guida alle sfide di Deadpool della Settimana 5 di Fortnite vi spieghiamo dove visitare i ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola all'interno della mappa.

Per completare questa sfida di Deadpool dovrete visitare i ponti d'acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola presenti sull'isola di Fortnite Stagione 2. Di seguito vi mostriamo le loro posizioni all'interno della mappa.

Dove trovare i Ponti d'Acciaio Rosso, Giallo, Verde, Blu e Viola

La sfida è piuttosto semplice. Tutto quello che dovete fare è visitare i ponti elencati di seguito:

Ponte d'acciaio rosso : a sud di Parco Pacifico

: a sud di Parco Pacifico Ponte d'acciaio giallo : a sud-est di Lago Languido

: a sud-est di Lago Languido Ponte d'acciaio verde : a sud-est di Fattoria Frenetica

: a sud-est di Fattoria Frenetica Ponte d'acciaio blu : a est di Parco Pacifico

: a est di Parco Pacifico Ponte d'acciaio viola: a nord di Pantano Palpitante

Per aiutarvi a trovare i ponti d'acciaio, abbiamo tracciato le loro posizioni sulla mappa riportata a fondo pagina, utilizzando dei cerchi del rispettivo colore. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.

Ricordiamo che portare a termine queste sfide speciali vi aiuteranno a sbloccare la skin di Deadpool. A proposito della Settimana 5 di Fortnite, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare tutte le sfide Dispetto di Miaoscolo.