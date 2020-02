Fortnite: debutta oggi il nuovo motore fisico Chaos

Il nuovo aggiornamento 11.50 di Fortnite ha introdotto il motore fisico Chaos, una rivoluzione importante che andrà ad avere un forte impatto sul gameplay del gioco. Epic Games presenta questa novità mettendo in guardia da eventuali bug e problemi tecnici.

"Al lancio, il nostro obiettivo sarà di assicurarci che Fortnite mantenga invariato il suo feeling. Seguiremo attentamente i commenti che ci manderete con la funzione di Feedback nel gioco riguardo ai problemi che incontrerete. Per segnalare problemi nel gioco, aprite Feedback all'interno del menu principale e seleziona Bug. Per favore, includete la parola Physics nell'oggetto del messaggio e un breve messaggio nel corpo per descrivere i problemi rilevati."

L'obiettivo ovviamente è quello di fare in modo che non ci siano problemi su larga scala, in ogni caso gli sviluppatori invitano i giocatori a segnalare bug e glitch riscontrati tramite lo strumento in-game. Nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono offline per manutenzione, l'infrastruttura dovrebbe tornare online nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 5 febbraio) insieme ai nuovi contenuti per Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, tra cui skin ed oggetti estetici a tema San Valentino.

Cosa ne pensate di questa novità? Siete soddisfatti dell'implementazione del nuovo motore? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.