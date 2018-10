Fortnite: degli strani fenomeni stanno modificando l'isola fluttuante

Dopo essere rimasto fermo per alcune settimane sulle erbose colline di Passatempi Pomposi, l'isola fluttuante apparsa all'interno della mappa di Fortnite sta misteriosamente cambiando il proprio aspetto nelle ultime ore.

All'interno della casa presente nell'isola, come saprete già, sono presenti dei grandi cristalli viola, e nei giorni scorsi alcuni di essi hanno stranamente iniziato a costruire delle vere e proprie colonne coprendo le pareti dell'edificio. In aggiunta, il cubo stesso che sorregge l'isola, conosciuto da tutti con il nome di Kevin, sta iniziando a mutare vistosamente. Come fatto notare da un utente su reddit, Kevin emette adesso una sorta di pulsazione elettrostatica, nel mentre le rune di cui era precedentemente decorato sono completamente scomparse, senza una chiara ragione.

Insomma, sembrerebbe che un nuovo evento che andrà a cambiare la mappa di gioco di Fornite sia ormai dietro le porte. Vi raccomandiamo di continuare a seguire le nostre pagine per non perdervi nessuna novità sulla prossime evoluzione del battle royale di Epic Games.

