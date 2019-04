Fortnite: il Deltaplano Falco e le skin Kenji/Kuno arrivano nel negozio

Dopo aver lanciato l'aggiornamento 8.30 questa settimana, Epic Games continua a pubblicare nuovi contenuti per Fortnite Battle Royale, vediamo insieme i nuovi oggetti estetici disponibili nel negozio nella giornata di oggi, venerdì 12 aprile 2019.

Da segnalare in particolare l'arrivo delle skin Kenji e Kuno (Epiche) in vendita a 1.500 V-Buck ciascuna, a cui si aggiungono il Deltaplano Falco (Leggendario) a 1.500 V-Buck, il piccone Quickstrike (500 V-Bick), le skin Dazzle, Scorpione e Verge (rispettivamente a 1.200 e 800 V-Buck), il deltaplano Diverge (Raro, 800 V-Bick), il piccone Pulizie (Non Comune 500 V-Buck) la copertura Benda (Non Comune, 300 V-Bick) e infine le Emote Cuore Vero e Slick in vendita a 800 e 500 V-Buck l'una, di livello rispettivamente Epico e Raro.

Fortnite Skin, Picconi, Deltaplani, Emote

Avete già deciso cosa comprare? Ricordiamo che da oggi sono disponibili anche le nuove ricompense per i Fondatori, ovvero lo strumento di raccolta Bagliore di Rosa e il deltaplano Istinto Selvaggio. Nel weekend Epic lancerà una nuova serie di oggetti e secondo alcuni rumor vedremo anche i primi contenuti dedicati alla Pasqua...