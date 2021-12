Fortnite deltaplano gratis: come sbloccare la Sentinella di Matrix Resurrections

Durante l'evento Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1 non solo è possibile sbloccare i costumi gratis Krisabelle e Bananita Polare, ma a disposizione dei giocatori vi è anche un esclusivo oggetto a tema Matrix Resurrections.

Parliamo del deltaplano la cui forma è ispirata a quella delle Sentinelle viste nelle pellicole con protagonista Neo, il personaggio interpretato da Keanu Reeves. Se siete interessati ad accaparrarvi l'oggetto, sappiate che questo è già disponibile nel gioco e può essere vostro in una manciata di secondi, dal momento che non è legato a sfide o missioni a tempo che richiedono ore per essere portate a termine. Il deltaplano Sentinella di Matrix fa infatti parte delle ricompense gratis dell'evento Mezz'Inverno, ovvero i pacchetti regalo che i giocatori possono aprire all'interno del Rifugio.

Per accedere a questa schermata dovete avviare il gioco e scorrere tra le tabelle della lobby fino a selezionare l'icona in alto a destra che ha la forma di un fiocco di neve. In tale menu bisogna premere un tasto (Triangolo su PlayStation, Y su Xbox) per entrare nel covo del Sergente Bruma e spacchettare i vari regali. Non è difficile individuare il pacchetto a tema Matrix Resurrections, il quale si trova sul lato destro della schermata è presenta l'ormai famoso 'effetto Matrix', ovvero una serie di codici verdi che scorrono su uno sfondo nero. Aprite il regalo in questione per ottenere il deltaplano, che resterà vostro per sempre.

Se invece volete ottenere la copertura per armi e veicoli o le due emote che permettono di riprodurre le animazioni di Neo e Trinity, occorre investire i V-Buck all'interno del negozio oggetti. Per quello che riguarda le skin, non sembra che siano in arrivo ed Epic Games si è limitata a proporre emote, copertura e deltaplano.

