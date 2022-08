Fortnite e Destiny 2 insieme? Leak per le skin di Titano, Cacciatore e Stregone

Nell'universo videoludico di Fortnite è davvero difficile mantenere dei segreti, e questa volta l'hanno sperimentato sulla propria pelle anche i ragazzi di Bungie, che a quanto pare si stanno preparando per un evento crossover con il celebre free-to-play di Epic Games.

Dopo il leaker MidaRado, che all'inizio di questo weekend aveva anticipato una collaborazione tra Fortnite e Destiny 2, c'ha pensato Ginsor, un data miner ben noto, a dissolvere tutti i dubbi pubblicando un'immagine ritraente le skin a tema per il battle royale. L'illustrazione, presumibilmente estrapolata tra le pieghe del codice del sito di Bungie, mostra i set ispirati ai tre classici combattenti di Destiny, ossia il Titano, lo Stregone e il Cacciatore.

Non sappiamo in che modo potranno essere sbloccate (probabilmente saranno a pagamento e vendute in bundle all'interno del negozio di gioco), né quando verranno messe a disposizione, ma con tutta probabilità ne sapremo di più martedì 23 agosto, quando, a partire dalle 18:00, verrà trasmesso l'evento di Bungie sul futuro di Destiny 2. Intanto, potete dare un'occhiata alla tre nuove skin in calce a questa notizia. Qual è la vostra preferita?