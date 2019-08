Fortnite: tutti i dettagli sul torneo da 10 milioni di dollari, ci sarà anche il BRUTO

Nelle ultime ore sono stati svelati tutti i dettagli sul nuovo torneo di Fortnite Battaglia Reale intitolato Competizione Campioni, che metterà in palio un montepremi di ben 10 milioni di dollari.

A differenza di quanto visto nella World Cup, che vedeva protagoniste le coppie e i giocatori individuali, questa volta si giocherà in squadre da tre. Nonostante le numerose polemiche sul BRUTO, inoltre, il nuovo veicolo della Stagione X sarà giocabile anche nella modalità competitiva e non verrà rimosso. Epic Games ha annunciato che a breve verrà introdotto un puntatore laser che permetterà ai giocatori di capire la direzione dei missili sparati dal robot, ma non pare siano in arrivo altre modifiche di rilievo per l'odiatissimo mezzo.

Per quanto riguarda invece la data d'inizio del torneo, a partire dal prossimo 17 agosto 2019 si terrà un evento di terzetti da 3 round per ogni fine settimana. Ognuno di questi mini-eventi vedrà assegnare un piccolo premio in denaro ai migliori giocatori e a settembre ci sarà la sfida finale che decreterà il miglior terzetto della Stagione 10.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla Competizione Campioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida al completamento di tutte le missioni Spara e Spera di Fortnite.