Fortnite: a differenza di Blizzard, Epic non bannerà utenti per motivi politici

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la particolare decisione di Blizzard, che ha deciso di punire un giocatore di Heartstone per il suo appoggio alle recenti proteste di Hong Kong. A questo proposito è intervenuta anche Epic Games, che ha confermato come in Fortnite Battaglia Reale non accadrà mai nulla di simile.

Ecco di seguito la dichiarazione del team di sviluppo del battle royale:

"Epic Games supporta la libertà di chiunque sia per quello che riguarda il pensiero politico che il proprio punto di vista sui diritti umani. Non banneremo o puniremo i giocatori e i content creator di Fortnite battaglia Reale solo per aver espresso un'opinione su uno di questi argomenti."

Si tratta quindi di una presa di posizione molto chiara e che va in forte contrasto con quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni. Una simile dichiarazione confermerebbe inoltre una certa "indipendenza" di Epic rispetto a Tencent, azienda considerata una delle principali cause di quanto accaduto nel caso Blitzchung.

