Fortnite: ecco tutte le differenze della versione cinese

Come la maggior parte dei videogiochi che arrivano in territorio cinese, anche Fortnite Battaglia Reale ha subito alcune importanti modifiche che hanno permesso ad Epic Games di pubblicarlo.

La prima grande differenza possiamo trovarla dal punto di vista estetico, dal momento che gli sviluppatori hanno dovuto modificare qualsiasi skin avesse scheletri o ossa in bella vista e rimuoverli: il risultato è che alcuni dei costumi come quello del pirata della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 1 sono profondamente diversi e, in alcuni casi, sono stati direttamente eliminati dal gioco. Persino le skin default, ovvero quelle che si utilizzano quando nessun altro costume è stato equipaggiato dall'armadietto, hanno subito qualche ritocco per fare in modo che lo stile dei personaggi fosse più orientale. Non è però finita qui, dal momento che in Cina Fortnite Capitolo 2 presenta anche una grossa differenza per quello che riguarda le meccaniche di gioco. Nella versione cinese del battle royale a trionfare non è solo il giocatore che sopravvive fino alla fine, ma anche chiunque riesca a restare in partita per almeno 20 minuti.

Se fino ad ora non state invidiando i giocatori cinesi, inizierete a farlo quando saprete che in questa versione del gioco i V-Buck possono essere acquisiti semplicemente giocando e completando degli obiettivi in game che si aggiornano con una certa costanza. Se ciò non bastasse, i Pass Battaglia vengono regalati come premio a tutti i giocatori che raggiungono il livello 30.

