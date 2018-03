Fortnite: Digital Foundry testa la modalità a 60fps su PS4/Pro e Xbox One/X

ha analizzato la modalità a 60fps diintrodotta su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X, pubblicando con l'occasione un video confronto che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.

Stando alle analisi condotte dalla redazione inglese, la nuova modalità di Fortnite riesce a mantenere i 60fps fissi su console grazie a un lavoro di ottimizzazione sulle performance del gioco e sull'impiego della CPU. La fluidità si mantiene costante su tutte le piattaforme, ovviamente scendendo a patti con qualche compromesso grafico, in particolare per quanto riguarda la gestione della risoluzione dinamica.

Su Xbox One X la modalità a 60fps di Fortnite oscilla tra i 1152p e i 1728p, mentre su Xbox One si mantiene un range compreso tra 900p e 600p. Su PlayStation 4, invece, il gioco oscilla tra 1080p e 756p, mentre su PlayStation 4 Pro ci si mantiene tra i 1080p e i 900p. Per concludere il quadro, in tutti e quattro i casi è stata ridotta la qualità delle ombre (di meno su PS4 Pro, dove gli sviluppatori hanno deciso di puntare al target dei 1080p a beneficio dei dettagli grafici) e del motion blur, sempre con l'obiettivo di mantenere un frame rate solido anche nelle scene più complesse.

Digital Foundry ha sottolineato che le misurazioni non coprono tutti gli scenari possibili, quindi potrebbero presentarsi occasioni in cui la risoluzione vada oltre i limiti massimi e minimi segnalati dalla redazione. Voi come vi trovate con la modalità a 60fps di Fortnite?