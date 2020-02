Fortnite: la dinamite torna nella Stagione 2? Nuova immagine teaser

Continua la campagna di teasing di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: la nuova Season del Battle Royale di Epic Games inizierà il 20 febbraio e tra le novità in cantiere sembra esserci anche il ritorno della dinamite!

O almeno, questo è quello che possiamo intuire guardando l'immagine pubblicata da Epic sui social di Fortnite, dove l'immagine della dinamite d'oro è accompagnata da una data ripetuta più volte: 20/02/2020, ovvero il giorno di debutto della nuova stagione. Come anticipato, il tema portante di questa stagione dovrebbe essere proprio il color oro, ieri Epic ha pubblicata una maschera e una statua d'oro, nella notte invece hanno fatto la loro comparsa vari oggetti realizzati con il prezioso metallo.

Come di consueto le immagini teaser di Epic sono piuttosto criptiche ed è difficile capirne qualcosa di più, nella giornata di domani probabilmente la compagnia vuoterà il sacco in attesa di pubblicare l'aggiornamento che darà ufficialmente il via alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.

E voi cosa vi aspettate da questa stagione? L'oro sarà davvero uno dei temi portanti e delle grandi novità di Fortnite? Fateci sapere le vostre impressioni nello spazio qui sotto destinato ai commenti.