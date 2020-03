Fortnite e la dipendenza da videogiochi: spunta un avviso ingame nella versione cinese

In coincidenza dell'ultimo aggiornamento che ha interessato la versione cinese di Fortnite Capitolo 2, nel battle royale di Epic Games (edito in Cina dal colosso videoludico Tencent) è stato introdotto un avviso ingame che informa gli utenti del battle royale sui pericoli della dipendenza da videogiochi.

Come anticipato dai dataminer del collettivo di FireMonkey, tra le stringhe di codice implementate in tutte le versioni di Fortnite con l'ultimo update sono presenti anche dei dati che risultano essere attivi solo per l'edizione cinese del kolossal free-to-play di Epic.

Il codice in questione, catalogato nel gioco come "TencentPlayTimeLimit", aggiorna la schermata nel corso della partita per avvisare gli appassionati del battle royale in Cina dell'avvenuto superamento dei limiti di tempo massimi di gameplay, come da direttive governative per i requisiti anti-dipendenza da videogiochi per la tutela dei minori.

Il testo di avvertimento va così ad aggiungersi alle già stringenti disposizioni decise dagli enti governativi della Cina in questi mesi per combattere il fenomeno della dipendenza da Fortnite: dal marzo dello scorso anno, infatti, sono previste delle pesanti restrizioni in Cina per chi gioca a Fortnite per più di tre ore al giorno, con disincentivi e malus crescenti per il proprio alter-ego che rendono praticamente impossibile superare tale limite.