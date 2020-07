Fortnite: Diplo Presenta Higher Ground, data e ora del nuovo concerto

Diplo sembra averci preso gusto con i concerti virtuali, tanto che l'artista ha annunciato un nuovo show in Fortnite intitolato Diplo Presenta Higher Grounds, definito dallo stesso "uno spettacolo musicale deep house con beat sofisticati e ipnotici."

Il concerto è in programma venerdì 31 luglio alle 20:00 ora italiana e durerà circa 30 minuti, una replica è prevista per martedì 4 agosto alle 03:00 del mattino (ora italiana). Tutti coloro che entreranno in gioco dal 31 luglio alle 02:00 e fino alla stessa ora del 4 agosto riceveranno in regalo la copertura esclusiva Afterparty. Inoltre sempre da venerdì 31 luglio saranno disponibili nel negozio nuovi oggetti estetici tra cui il costume Envision, il dorso Zaino Deejay e il piccone Coltelli Leggeri.

Per assistere al concerto vi basterà selezionare la playlist Party Reale dal menu principale e recarvi sotto il palco principale, da notare come l'ingresso sia permesso anche a evento iniziato, dunque non abbiate timore di entrare anche se l'orario di inizio è già passato.

Dopo il successo di Astronomical di Travis Scott e della premiere del trailer di Tenet di Christopher Nolan, sono sempre di più gli artisti che stanno tenendo concerti a cadenza regolare su Fortnite, in attesa di poter tornare ad esibirsi dal vivo non appena le norme di sicurezza legate all'emergenza Covid-19 lo permetteranno.