Fortnite, ora disponibile il bundle Ride bene chi ride ultimo con Joker e Poison Ivy

Scoperto dai data miner ad agosto e poi annunciato ufficialmente per il mese di novembre, il bundle Ride bene chi ride ultimo c'ha messo più tempo del previsto per arrivare nel negozio degli oggetti di Fortnite. Oggi è finalmente qui, introdotto dallo scoppiettante trailer che potete visionare in apertura di notizia.

"Il genio prende molte forme - umorismo assassino, coltivare il caos con piante velenose o sommergere l'isola con le tue migliori intenzioni. E spesso si accompagna alla follia. Diventa la nemesi di tutti con il bundle Ride bene chi ride ultimo!". Come avrete sicuramente immaginato leggendo la descrizione, il bundle è tutto dedicato ai villain e include le skin di Joker, Poison Ivy e Re Mida, tutte e tre arricchite da stili aggiuntivi. Ad impreziosire il tutto c'è anche una varietà di picconi, sciee e dorsi decorativi in pendant con i costumi e ben 1.000 V-Buck da spendere come ritenete più opportuno nel negozio di gioco. Il prezzo di tutto ciò? 29,99 euro.

Sono giorni molto movimentati per battle royale di Epic Games, dal momento che ha recentemente preso il via la Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2. Nella giornata di ieri è persino arrivo un pacchetto tutto dedicato a Kratos di God of War, acquistabile su tutte le piattaforme e appartenente alla "Serie leggende dei videogiochi", che in futuro vedrà anche l'arrivo di Master Chief di Halo!