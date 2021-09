Fortnite: è disponibile Eco di Windwalker, skin tratta dalla demo dell'Unreal Engine 5

Ancora una volta i dataminer di Fortnite Capitolo 2 ci avevano visto lungo e, come anticipato qualche giorno fa, nel negozio oggetti del battle royale è arrivata una skin ispirata alla protagonista della tech demo dell'Unreal Engine 5.

Ci riferiamo ovviamente al costume Eco di Windwalker, approdato proprio la scorsa notte nel negozio oggetti al costo di soli 800 V-Buck, dal momento che appartiene alla categoria di skin meno rare, ovvero la "non comune" (quella verde, per intenderci). Attualmente il set è composto esclusivamente dal costume della giovane donna e non ci sono deltaplani, picconi, coperture o emote associate, sebbene non sia da escludere che in futuro l'oggetto non possa tornare nel negozio con qualche aggiunta e uno stile extra.

Si tratta questa di una collaborazione inaspettata, poiché è insolito vedere il personaggio di una tech demo approdare come skin in un altro prodotto. Sempre a proposito di crossover, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stato confermato l'arrivo della skin di Naruto in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8, sebbene non si tratti del costume segreto del prossimo Pass Battaglia.

Sapevate che in Operazione Cieli di Fuoco, l'evento di fine Stagione 7 di Fortnite, utilizzeremo i jet-pack?