Fortnite: ora disponibile in-game la nuova modalità Arena Trio!

Giunge piuttosto a sorpresa una novità per tutti i giocatori appassionati di Fortnite: Battaglia Reale, che a partire da ora possono cimentarsi in una nuova modalità di gioco all'interno di Fortnite Arena.

Tramite un post pubblicato sulla nota piattaforma Reddit, infatti, il team di Epic Games ha ufficialmente annunciato l'attivazione della modalità Trio nell'ambito di Fortnite Arena. Come potete facilmente verificare in calce a questa news, con il post si invitano i giocatori a radunare gli amici e ad iniziare immediatamente ad allenarsi per la "Trios Cash Cup". La software house ha contestualmente confermato di aver reso disponibile l'opzione Arena Trio all'interno del gioco. Siete felici di questa novità, la stavate attendendo? L'opzione Trio va dunque ora ad arricchire l'offerta videoludica proposta dalla Modalità Arena di Fortnite: Battaglia Reale, che già contava sulle due opzioni Solo e Duo.



Ultimamente, tuttavia, le novità all'interno del battle royale di Epic Games non sembrano certo mancare. Con il proseguire della Stagione 9 del gioco continuano infatti ininterrotti gli avvistamenti di nuovi chip speciali, la cui raccolta risulta fondamentale per la risoluzione di una sorta di puzzle. In particolare, recentemente è stata individuato il luogo in cui trovare il Fortbyte 5. Sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare un'utile guida per trovare gli Elmetti di Singolarità.