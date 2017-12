Fortnite: disponibile la modalità 50 contro 50 per un periodo di tempo limitato

Nel corso deiche si sono svolti la scorsa notte è stato annunciato l'arrivo di una nuova modalità a tempo limitato per la Battaglia Reale di

A partire da oggi 8 dicembre e fino al 17 dicembre i giocatori potranno sfidarsi in partite 50 contro 50. È possibile immergersi in questa nuova modalità da soli oppure in compagnia di tre amici, che saranno identificati da icone verdi sulla loro testa e sulla mappa. L'ultima squadra rimasta, vince. Potete averne un assaggio nel reveal trailer che trovate in apertura di notizia. Queste, invece, le regole in vigore:

Il fuoco amico è vietato;

La visibilità dei compagni di squadra è limitata a frecce e icone verdi;

Solo VoIP di squadra: non è possibile chattare con tutta la squadra 50 contro 50;

Puoi rianimare i tuoi compagni di squadra (non solo quelli appartenenti al proprio gruppo di quattro persone);

Fino a quando non si atterra, i compagni di squadra non saranno visibili.

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che in futuro verranno aggiunte altre playlist evento e modalità a tempo limitato per rendere ancora più coinvolgente la Battaglia Reale. Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.